Подмосковье 07 февраля 2023, 21:56 Отец и сын из Лобни начали делать устройства для быстрого заполнения магазинов боевых автоматов

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Жители Лобни Альберт и Давид Даниелян начали делать устройства для быстрого заполнения магазина боевого автомата. Его назвали «заряжайкой». Устройство представляет собой деревянный контейнер с желобом для патронов.

«Сын увидел, что такая вещь есть в Америке, попался просто короткий отрывок видео, показал мне. Решили попробовать сделать сами, я начал делать пробные версии», — сообщил 66-летний Альберт Даниелян.

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Шесть образцов изделия делали вручную. Тестирование проводили с помощью учебных патронов. После утверждения модели ее начали делать на станке с числовым программным управлением.

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Детали для «заряжайки» вырезают из гладкой березы. После этого устройство собирают и шлифуют. В день отец и сын готовят порядка 10 изделий. На них мастера ставят клеймо с буквой Z.

Сейчас мужчины делают устройства двух видов. Так, в мобильных для продвижения патронов по желобу используется небольшой брусок. В стационарных и более крупных «заряжайках» патроны вставляют с помощью рычага.

«Иногда уже понимаю, что устал, сын просит, чтобы отдохнул, не брал больше заказов. А мне внутренний голос говорит: „А в войну легко было? Иди работать“. И иду», — поделился Альберт Даниелян.

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