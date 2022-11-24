Важное 24 ноября 2022, 08:39 Призванный в зону СВО отец двух сыновей поблагодарил Андрея Воробьева за новый детский сад в Кубинке

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Новый детский сад построили в Кубинке менее чем за год по просьбе жен офицеров. Он откроется после новогодних праздников и решит проблему со второй сменой в городе. Призванный в зону СВО отец двоих сыновей поблагодарил за это губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Радио Sputnik транслировало их беседу.

Губернатор встретился в Кубинке с бойцами и узнал об актуальных вопросах военнослужащих и их семей. Они поделились с Андреем Воробьевым переживаниями по поводу мест в детских садах.

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В марте супруги офицеров обратились к губернатору с просьбой построить дошкольный центр в Кубинке, и сегодня его готовность достигла 99%.

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«Андрей Юрьевич, по поводу детского сада — спасибо большое. Мест стало достаточно. У нас в Кубинке большая рождаемость, детей очень много. То, что вы построили сад современный, — за это отдельное вам спасибо. Дети наши взрослеют, и я сам отец двух сыновей. Сейчас они обучаются в школе нашей, но там мест не совсем много», — сказал один из участников СВО.

Губернатор ответил, что новая школа в Кубинке тоже необходима, и она будет.

Нужна большая школа, потому что та, которая есть, — она 1968 года постройки. В этом нет ничего страшного, но ее недостаточно, поэтому ищем место, подготовим дорожную карту Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и медицинские учреждения.

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