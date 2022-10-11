«Ждать домой будет весь Солнечногорск». Отец 4-х детей из Подмосковья решил стать добровольцем | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 12:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Ждать домой будет весь Солнечногорск». Отец 4-х детей из Подмосковья решил стать добровольцем Отец четырех детей из Солнечногорска решил отправиться в зону СВО добровольцем

Читать 360tv в

Житель Солнечногорска решил присоединиться к частичной мобилизации добровольцем. Мужчине 48 лет, у него четверо детей. В беседе с «360» он объяснил, что поступить иначе не мог и этот шаг делает ради будущего семьи, чтобы близким ничего не угрожало.

«Уезжаю добровольцем, мне 48 лет, я пенсионер органов внутренних дел, старший лейтенант запаса. У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, ее надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 42 году мой прадед, надо за него доделать работу», — поделился он.

Реклама

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В Московской области запустили горячую линию («122»), где можно узнать ответы на все интересующие вопросы об этом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что мобилизованные бойцы будут получать единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Они поступят проактивно, никаких бумаг оформлять не нужно.

Реклама

Для решения бытовых вопросов в каждом призывном пункте работают социальные консультанты. Родным военных также активно помогают волонтеры.

1 0 0 0 0 0