«Ждать домой будет весь Солнечногорск». Отец 4-х детей из Подмосковья решил стать добровольцем | 360°

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«Ждать домой будет весь Солнечногорск». Отец 4-х детей из Подмосковья решил стать добровольцем

Отец четырех детей из Солнечногорска решил отправиться в зону СВО добровольцем

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Житель Солнечногорска решил присоединиться к частичной мобилизации добровольцем. Мужчине 48 лет, у него четверо детей. В беседе с «360» он объяснил, что поступить иначе не мог и этот шаг делает ради будущего семьи, чтобы близким ничего не угрожало.

«Уезжаю добровольцем, мне 48 лет, я пенсионер органов внутренних дел, старший лейтенант запаса. У меня четверо детей, я не хочу, чтобы беда пришла к нам, ее надо закончить там. Ждать меня будет весь Солнечногорск и вся Россия. У меня от руки фашистов без вести пропал в 42 году мой прадед, надо за него доделать работу», — поделился он.

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В Московской области запустили горячую линию («122»), где можно узнать ответы на все интересующие вопросы об этом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что мобилизованные бойцы будут получать единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Они поступят проактивно, никаких бумаг оформлять не нужно.

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Для решения бытовых вопросов в каждом призывном пункте работают социальные консультанты. Родным военных также активно помогают волонтеры.

Солнечногорск

Частичная мобилизация в РФ

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