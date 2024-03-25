Подмосковье 25 марта 2024, 18:03 Отель Azimut появится в Орехово-Зуеве к 2025 году TV "Аист"

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Самая крупная в России сеть отелей Azimut объявила о намерении открыть еще одну гостиницу в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Сеть Azimut владеет более 60 отелями в 40 городах России и планирует построить еще один в Орехово-Зуевском округе. Об этом рассказал генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский на презентации в Москве.

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Предположительно, «Azimut Hotels Орехово-Зуево» должен появиться в 2025 году. Отель расположится на третьем и четвертом этажах креативного кластера «Стачка».

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