Подмосковье 21 апреля 2023, 16:08 Отечественные материалы применят для ремонта дорог Подмосковья в 2023 году Минтранс Подмосковья

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В апреле в Подмосковье стартовал ремонтный сезон. Работы начались на 29 участках региональных дорог. В Минтрансе Московской области отметили, что около 700 километров покрытия приведут в порядок в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В работах применяют отечественные материалы.

«При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-20, ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТ. Смеси имеют большую плотность материала за счет наличия в них щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости», — заявили в ведомстве.

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Отечественный асфальтобетон начали применять в Московской области в 2021 году. С его помощью в порядок привели высокоинтенсивные дороги в 40 округах, в том числе Каширское, Егорьевское и Мякининское шоссе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что к запуску МЦД-3 в Люберцах откроют безопасный ж/д переход. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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