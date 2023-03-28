Подмосковье 28 марта 2023, 22:29 Отечественную систему киберзащиты для усиления информбезопасности внедрили в аэропорту Шереметьево Международный аэропорт Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево ввели отечественную систему киберзащиты и подсистему отправки сведений в ГосСОПКА. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Уровень нформационной безопасности повышают в соответствии с указом президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».

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SIEM система и подсистема отправки сведений в ГосСОПКА обеспечивают свод информации об основных событиях ИБ ИТ-инфраструктуры аэропорта, анализ компьютерных инцидентов и принятие мер по их недопущению, организацию взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и другие виды кибербезопасности.

В Шереметьеве подчеркнули, что обеспечение высокого уровня информационной безопасности является одним из приоритетов в деятельности аэропорта. В 2022 году в аэропорту за счет успешной работы специалистов в области ИБ и применения передовых технологий было предотвращено порядка 2,4 тысячи попыток внедрения в ИТ-инфраструктуру, все они были успешно локализованы.

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