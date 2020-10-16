Отдых в Подмосковье: куда поехать с семьей в выходные

Для любителей истории по душе придется музей техники Вадима Задорожного в Красногорске. Это крупнейший в стране частный музей, посвященный автомобилям и транспорту времен Великой Отечественной войны.

А в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайском округе можно погулять по мемориальному городу с множеством экспозиций, памятников, храмов, редутов и укреплений.

Для всех, кто любит общаться с животными, настоящим открытием будет ферма «Российские альпаки» в городском округе Дмитров. Милых зверей можно гладить, кормить и фотографироваться с ними на память.

Для сладкоежек подойдет экскурсия на фабрику мороженого «Чистая линия». Производство находится в Долгопрудном. Там расскажут про приготовление сладостей, а в конце дадут попробовать лакомство.

Провести уикенд можно в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове или в загородном клубе ArtiLand в Балашихе. В отелях есть все, что нужно для комфортного и интересного отдыха.

За искусством отправляйтесь в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре. Там найдутся экспозиции для всех.