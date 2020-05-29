Отдых в пандемию. Как работают подмосковные отели в новом режиме?

Подмосковные гостиницы работают по новым правилам. Устроить себе каникулы в загородном отеле все-таки можно, пусть и не так, как до пандемии. Как же теперь работают базы отдыха? Расскажем в материале «360».

Источник фото: телеканал «360»

Первое правило — соблюдение дистанции. Второе — измерение температуры. Такую процедуру каждый постоялец проходит дважды в день. Нахождение в местах массового пребывания — тот же ресепшен или столовая — только в защитных средствах.

Маски и перчатки в отелях в открытом доступе и выдаются всем гостям при заселении и по любому запросу.

В отелях установили еще одно новое правило: минимальный срок пребывания в гостинице составляет две недели.

Источник фото: телеканал «360»

Есть будут тоже по новым стандартам. В ресторане за каждой семьей будет закреплен стол. Мебель установят на безопасном расстоянии, поставят санитайзеры, включат бактерицидную лампу. И никакого шведского стола. При желании заказать обед можно будет в номер.

Комнаты будут дезинфицировать каждые два часа.

Порадует и стоимость проживания. В отелях она в среднем стала ниже на 30%. Ведь практически никакие развлечения не работают.

Подробности — в сюжете канала «360».