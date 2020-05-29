Отдых в пандемию. Как работают подмосковные отели в новом режиме?
Первое правило — соблюдение дистанции. Второе — измерение температуры. Такую процедуру каждый постоялец проходит дважды в день. Нахождение в местах массового пребывания — тот же ресепшен или столовая — только в защитных средствах.
Маски и перчатки в отелях в открытом доступе и выдаются всем гостям при заселении и по любому запросу.
В отелях установили еще одно новое правило: минимальный срок пребывания в гостинице составляет две недели.
Есть будут тоже по новым стандартам. В ресторане за каждой семьей будет закреплен стол. Мебель установят на безопасном расстоянии, поставят санитайзеры, включат бактерицидную лампу. И никакого шведского стола. При желании заказать обед можно будет в номер.
Комнаты будут дезинфицировать каждые два часа.
Порадует и стоимость проживания. В отелях она в среднем стала ниже на 30%. Ведь практически никакие развлечения не работают.
Подробности — в сюжете канала «360».