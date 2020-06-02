Отдых в отеле во время пандемии. Что можно, а что нельзя посетителям?

Съемочная группа отправилась в деревню Прохорово Чеховского округа и протестировала отдых в отеле во время карантина.

Источник фото: телеканал «360»

Вот некоторые аспекты, к которым нужно быть готовым: еда — только в номера, аквапарк, бани, спа — пока закрыты.

Источник фото: телеканал «360»

В отеле строго соблюдают все меры безопасности, как велел Роспотребнадзор, но даже это не мешает расслабиться и насладиться отдыхом на природе. Подробности — в сюжете «360».