02 июня 2020, 22:40
Отдых в отеле во время пандемии. Что можно, а что нельзя посетителям?
Подмосковные отели уже готовы принимать посетителей. Чем заняться в загородных гостиницах и к чему должны быть готовы туристы, выясняла корреспондент «360».
Съемочная группа отправилась в деревню Прохорово Чеховского округа и протестировала отдых в отеле во время карантина.
Вот некоторые аспекты, к которым нужно быть готовым: еда — только в номера, аквапарк, бани, спа — пока закрыты.
В отеле строго соблюдают все меры безопасности, как велел Роспотребнадзор, но даже это не мешает расслабиться и насладиться отдыхом на природе. Подробности — в сюжете «360».