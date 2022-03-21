Отдых с детьми и стритбол с друзьями. Парки и скверы Подмосковья станут как новые

В Московской области в этом году преобразятся многие парки, скверы и набережные, появятся новые пешеходные зоны, площади и не только. Всего планируется благоустроить 64 объекта. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства Михаил Хайкин.

«У нас в этом году запланировано 64 объекта благоустройства. Девять из них — победители конкурса малых городов и исторических поселений», — сказал Хайкин.

Появятся 22 общественные территории, 14 функциональных зон в парках и 19 скверов.

«У нас появится 15 пешеходных зон и площадей, будет благоустроено девять парков — фактически новые появятся, 19 скверов, семь набережных, и в 14 парках будут функциональные зоны», — продолжил министр благоустройства.

Современные детские зоны с площадками для мастер-классов появятся в восьми парках. Будут и места для занятий спортом. На шести объектах появятся площадки для стритбола, скейт-парки и памп-треки, добавил Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Например, в Балашихе в сентябре завершат второй этап благоустройства парка «Пехорка лес». Набережная там станет еще лучше, появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые дорожки. Займутся озеленением, освещением, установят входные группы и видеонаблюдение, заключил министр.