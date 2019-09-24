Отдых и зимой, и летом. Новая пикниковая зона открылась в Воскресенском округе

Новая благоустроенная зона для пикника открылась в Воскресенском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пикниковая зона Воскресенска открылась на берегу озера Островное на территории Виноградовского участкового лесничества. Места здесь живописные и располагающие к отдыху на природе.

Генеральный директор Мособллеса Михаил Чиркун заметил, что площадка для отдыха не только хорошо подготовлена, но и полностью оборудована, а также, что немаловажно, находится в живописном уголке Подмосковья, где многие смогут приятно провести выходные.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Заместитель руководителя районной администрации Андрей Баранов, в свою очередь, поблагодарил всех, кто вложил силы и душу в организацию места отдыха у воды.

«Это большой подарок всем жителям нашего городского округа. Уверен, что и в летний период, и зимой это место будет пользоваться большой популярностью», — сказал Андрей Баранов.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Жительница Воскресенска Дарья Лысова очень обрадовалась появлению пикниковой зоны, где она сможет отдохнуть вместе со своей большой семьей.

«Здесь есть все необходимое: беседки, где можно сидеть на удобных лавочках за большим столом, мангалы для приготовления различной пищи, оборудованная площадка с мусорными контейнерами. А самое главное — рядом красивая нетронутая природа, которой очень приятно любоваться. Надеюсь, что жители будут ценить данное благоустроенное место», — выразила надежду Дарья Лысова.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Воскресенец Алексей Гонтаренко уже ждет лета, чтобы приехать на озеро и купаться: «Это здорово, что у нас появилось подобное цивилизованное место, где можно приятно отдохнуть. И если едешь компанией, на надо брать с собой мангалы, табуретки, думать о зонтах на случай внезапного дождя. Все необходимое уже предусмотрено. Да и озеро рядом. В жаркую погоду можно искупаться».

Алексей Гонтаренко добавил, что приезжающие на Островное озеро должны с уважением относились к людям, которые постарались, обустроив такую красивую зону отдыха.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Всего в Московской области будет 13 подобных зон. Места для них подбирались очень тщательно, учитывались интересы как местных жителей, так и гостей, туристов, посещающих подмосковную землю. Особенно важным при этом было условие соблюдения экологического законодательства.