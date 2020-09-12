Отдых для ума и тела: в Коломне начался традиционный фестиваль «Антоновские яблоки»

Международный яблочно-книжный фестиваль открыли в подмосковной Коломне. Мероприятие проходит уже восьмой раз.

Церемонию открытия вела режиссер Фекла Толстая. Гости праздника смогут встретиться с известными писателями, поэтами, художниками, дизайнерами, артистами, музыкантами. Также в мероприятиях фестиваля примут участие кулинары, историки и ландшафтные дизайнеры.

В этом году темой «Антоновских яблок» стала «Ткань неспешной жизни». Такая необычная тема выбрана неспроста: она отражает ценности и аспекты, которые оказались важными после «замедления» темпа жизни из-за пандемии коронавируса и установленных в связи с этим ограничений. Всех посетителей обеспечат масками и санитайзерами.

Для гостей праздника подготовили и другие интересные мероприятия. Например, концерты, уличные шоу, книжную ярмарку и многое другое.

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала пустят два спецпоезда до Коломны, которые привезут участников фестиваля на место праздника. Вход на мероприятие свободный.