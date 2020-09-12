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    12 сентября 2020, 17:32

    Отдых для ума и тела: в Коломне начался традиционный фестиваль «Антоновские яблоки»

    Ксения Басырова

    Международный яблочно-книжный фестиваль открыли в подмосковной Коломне. Мероприятие проходит уже восьмой раз.
    Отдых для ума и тела: в Коломне начался традиционный фестиваль «Антоновские яблоки»

    Церемонию открытия вела режиссер Фекла Толстая. Гости праздника смогут встретиться с известными писателями, поэтами, художниками, дизайнерами, артистами, музыкантами. Также в мероприятиях фестиваля примут участие кулинары, историки и ландшафтные дизайнеры.

    В этом году темой «Антоновских яблок» стала «Ткань неспешной жизни». Такая необычная тема выбрана неспроста: она отражает ценности и аспекты, которые оказались важными после «замедления» темпа жизни из-за пандемии коронавируса и установленных в связи с этим ограничений. Всех посетителей обеспечат масками и санитайзерами.

    Для гостей праздника подготовили и другие интересные мероприятия. Например, концерты, уличные шоу, книжную ярмарку и многое другое.

    Ранее стало известно, что с Казанского вокзала пустят два спецпоезда до Коломны, которые привезут участников фестиваля на место праздника. Вход на мероприятие свободный.

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