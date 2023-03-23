Подмосковье 23 марта 2023, 11:44 Новые рабочие места появятся в рыболовном парке «Ихтиолог» в Лотошине

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Гостевые дома и точки питания появятся в рыболовном парк-отеле «Ихтиолог» в Лотошине. На территории построят детскую площадку и проведут благоустройство. Там смогут трудоустроиться еще 20 человек.

Площадь строительства составила 874 квадратных метра. Застройщик построит четыре гостевых дома и детское кафе. Территорию также благоустроят, на ней разместят игровую площадку рядом с клубом «Мудрый сом».

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Парк-отель и рыболовное хозяйство «Ихтиолог» специализируется на семейном и коллективном отдыхе. В проект инвестируют свыше 110 миллионов рублей.

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