Подмосковье 07 марта 2023, 09:59 Отделочные работы в новом детском саду на 250 мест в Серпухове завершились на 90%

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Современный детский сад возводят в рамках президентского проекта «Образование» в Серпухове. Дошкольное учреждение в микрорайоне имени Ногина будет рассчитано на 250 мест — 12 возрастных групп. Отделочные работы в здании уже завершены на 90%.

Будущее дошкольное учреждение посетил глава Серпухова Сергей Никитенко и депутаты городского совета.

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«У нас примерно на 90% отделочные работы завершены. Группы оборудованы на 95% мебелью. В пищеблоке процентов 90% оборудования есть, идет уже наладка», — рассказал представитель подрядной организации Валерий Тарновский.

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Сейчас проводятся испытания пассажирского лифта и монтаж грузового. Вентиляция завершена на 85%. Остались наладочные работы, установка камер видеонаблюдения. Электрика проведена на 90%. Полностью готов индивидуальный тепловой пункт.

Все этапы работ контролирует глава округа Сергей Никитенко. В этот раз он вместе с депутатами осмотрел спортивный и музыкальный залы. В этих помещениях много света за счет высоты потолка в два этажа. Сейчас здесь ведутся отделочные работы. Осмотрели также санузлы и детские игровые группы.

Новый детский сад в микрорайоне имени Ногина будет относиться к школе № 10. Директор учреждения на постоянной основе следит за ходом строительных работ.

«Новый детский сад — это инновационное учреждение, это зона развития детей. <…> Та инфраструктура, которая будет создана — это новые помещения, новое оборудование, соответствующий СанПиН, развивающие игры и многие модули — позволит ребятам получать полноценное образование в этом дошкольном учреждении. Мы надеемся на скорейшее открытие. Весь микрорайон имени Ногина ждет этого события», — сказала директор школы № 10, депутат совета депутатов городского округа Серпухов Елена Тимохович.

Благоустройством территории займутся весной, когда сойдет снег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов. Начнет работать и уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре. Там будут готовить специалистов международного уровня.

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