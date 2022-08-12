Отделочные работы начали в новом здании поликлиники № 1 в Реутове

Новый корпус поликлиники № 1, находящийся на улице Гагарина в Реутове, готов наполовину. Все работы идут согласно графику, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

«В строительстве задействовано около 50 рабочих и четыре единицы техники. На объекте продолжаются отделочные работы, устройство внутренних перегородок и монтаж инженерных сетей», — рассказал глава ведомства Владимир Локтев.

По его словам, строители выполняют облицовочную кладку наружных стен на уровне третьего этажа. Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

Врачи нового корпуса поликлиники в сутки сможет принять 250 человек. На площади более 2,9 тысячи квадратных метров разместятся диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделение, кабинеты профильных специалистов.

Попасть из действующей поликлиники в новый корпус можно по переходу. Власти Московской области поставят в медицинское учреждение современное оборудование. Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также региональной программы «Модернизация первичного звена».