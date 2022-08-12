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    12 августа 2022, 02:44

    Отделочные работы начали в новом здании поликлиники № 1 в Реутове

    Минстрой Подмосковья: поликлинику №1 в Реутове достроили на 50%

    Юлия Шелковенко

    Новый корпус поликлиники № 1, находящийся на улице Гагарина в Реутове, готов наполовину. Все работы идут согласно графику, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.

    Отделочные работы начали в новом здании поликлиники № 1 в Реутове

    «В строительстве задействовано около 50 рабочих и четыре единицы техники. На объекте продолжаются отделочные работы, устройство внутренних перегородок и монтаж инженерных сетей», — рассказал глава ведомства Владимир Локтев.

    По его словам, строители выполняют облицовочную кладку наружных стен на уровне третьего этажа. Все работы планируется завершить до конца 2022 года.

    Врачи нового корпуса поликлиники в сутки сможет принять 250 человек. На площади более 2,9 тысячи квадратных метров разместятся диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделение, кабинеты профильных специалистов.

    Попасть из действующей поликлиники в новый корпус можно по переходу. Власти Московской области поставят в медицинское учреждение современное оборудование. Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также региональной программы «Модернизация первичного звена».