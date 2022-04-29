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    29 апреля 2022, 20:29

    Жители Богородского принесли на акцию «Раздельный сбор» ненужное вторсырье

    Анатолий Минкин

    Центр «Про молодежь» в городе Ногинске Богородского городского округа раз в четыре недели весной и осенью становится местом сбора неравнодушных к экологии жителей. Здесь проходит акция «Раздельный сбор», где собирают вторсырье для последующей переработки.

    Жители Богородского принесли на акцию «Раздельный сбор» ненужное вторсырье

    Софья Андриянова увлеклась сортировкой мусора во время пандемии. Редкие выходы на улицу привели к тому, что дома скопились горы мусора. Тогда ей пришла идея, что большую часть вторсырья можно отдать на переработку. Главное — все рассортировать.

    Своими единомышленниками она сделала сына и подруг. С тех пор они все вместе приходят к центру «Про молодежь», чтобы передать бумагу, пластик и стекло на переработку.

    Акцию «Раздельный сбор» придумали в Санкт-Петербурге, а активисты и единомышленники распространили ее по городам всей России, рассказала координатор движения Анастасия Майрушкина.

    В этом году «Раздельный сбор» провели уже в шестой раз. На этот раз принимали не только вторсырье. Волонтеры акции «Электро весна 2022» принимали от жителей сломанные приборы, которые работали от розеток или батареек: наушники, зарядные устройства, старые мобильные телефоны. На переработку отправилось все, что не нужно.