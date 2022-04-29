Жители Богородского принесли на акцию «Раздельный сбор» ненужное вторсырье

Центр «Про молодежь» в городе Ногинске Богородского городского округа раз в четыре недели весной и осенью становится местом сбора неравнодушных к экологии жителей. Здесь проходит акция «Раздельный сбор», где собирают вторсырье для последующей переработки.

Софья Андриянова увлеклась сортировкой мусора во время пандемии. Редкие выходы на улицу привели к тому, что дома скопились горы мусора. Тогда ей пришла идея, что большую часть вторсырья можно отдать на переработку. Главное — все рассортировать.

Своими единомышленниками она сделала сына и подруг. С тех пор они все вместе приходят к центру «Про молодежь», чтобы передать бумагу, пластик и стекло на переработку.

Акцию «Раздельный сбор» придумали в Санкт-Петербурге, а активисты и единомышленники распространили ее по городам всей России, рассказала координатор движения Анастасия Майрушкина.

В этом году «Раздельный сбор» провели уже в шестой раз. На этот раз принимали не только вторсырье. Волонтеры акции «Электро весна 2022» принимали от жителей сломанные приборы, которые работали от розеток или батареек: наушники, зарядные устройства, старые мобильные телефоны. На переработку отправилось все, что не нужно.