Отдельные блоки для диспансеризации появятся в Подмосковье

В Московской области рядом с поликлиниками откроют отдельные модули для прохождения диспансеризации. Таким образом потоки посетителей медучреждений разделят — больные и здоровые люди не будут пересекаться.

Пока что в подмосковных поликлиниках обособленных отделений профилактики для ускоренного прохождения диспансеризации нет, рассказала зампред регионального правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Ее слова привела «Российская газета».

Отдельные кабинеты для быстрого прохождения врачебной комиссии или получения справки об отсутствия серьезных заболеваний есть только в некоторых медучреждениях. Если нужны заключения узких специалистов, то человек попадает к ним в порядке живой очереди или по записи в другой день.

«В модульном блоке мы предусмотрели все кабинеты для прохождения как первого этапа диспансеризации, во время которого пациента осматривает терапевт, так и углубленного обследования узкими специалистами», — пояснила Стригункова.

Каждый модуль укомплектуют полноценным штатом из семи врачей, восьми медсестер и двух администраторов. Пациентов будут принимать терапевт, кардиолог и хирург. Они смогут получить консультацию эндокринолога и гинеколога, сделать УЗИ, флюорографию и посетить процедурный кабинет.

Логистику выстроили таким образом, чтобы полная диспансеризация с учетом обследования узкими специалистами занимала у человека 2,5 часа. Три первых модуля установят в Видном, Одинцово и Домодедово. Сейчас для этих целей подбирают земельные участки.

По словам Светланы Стригунковой, на сборку модуля — в том числе монтаж необходимого оборудования — уйдет 60 дней.