Подмосковье 04 декабря 2022, 20:09 Отделению партии «Единая Россия» в Коломне исполнилось 15 лет

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Отделение партии «Единая Россия» в Коломне отметило юбилей — 15 лет. За последние два года депутаты получили от горожан более 3 тысяч просьб, 2,7 тысяч из которых уже выполнены.

Местную партию приехали поздравить депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава Коломны Александр Гречищев.

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«Люди переживают за судьбу наших ребят, за тех, кто был мобилизован, тех кто сегодня исполняет свой государственный долг, поэтому мы приурочили сегодняшнюю встречу еще и к тому, что передали нашим мобилизованным ребятам теплые вещи, сшитые родными людьми», — отметил Никита Чаплин.

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По просьбам жителей депутаты партии курируют строительство школ, благоустройство скверов и парков, помогают с трудоустройством. Сегодня «Единая Россия» большое внимание уделяет мобилизованным и их семьям.

В конце мероприятия самых активных членов партии наградили благодарственными письмами и почетными грамотами.

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