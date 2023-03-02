Подмосковье 02 марта 2023, 17:05 Отделения травматологии и реанимации открылись в детской больнице в Подольске

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Новые отделения анестезиологии-реанимации и травматологии начали работу в хирургическом корпусе Подольской городской детской больницы. Здесь будут принимать пациентов со всего Подмосковья.

«Если раньше для оказания экстренной медицинской помощи детей приходилось направлять в другие медучреждения, то теперь они смогут получить ее у нас», — говорит главврач больницы Мануэл Мегерян.