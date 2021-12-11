Отделения реанимации и кардиологии в медсанчасти в Дубне откроют в середине декабря

Отделения реанимации и кардиологии начнут работать в медсанчасти № 9 ФМБА в Дубне во второй половине декабря. Сейчас здесь уже работают соляная пещера и барокамера. Они принимают пациентов стационара и дубнинцев, которые проходят диспансеризацию после ковида.

Новое отделение кардиологии рассчитано на 30 коек, реанимация — на шесть. Помимо этого, по просьбе местных жителей в ближайшее время в стоматологической поликлинике появится отделение детской стоматологии с игровыми зонами.

В настоящее время в медсанчасти проводятся работы по облагораживанию фасадов зданий и капитальный ремонт ограждения территории. В здании поликлиники уже завершен ремонт в кабинете неотложной помощи, регистратуре, заканчивается подготовка к открытию центра амбулаторной онкологической помощи.

Изменения затронут также клинико-диагностическую лабораторию. В 2022 году здесь будет открыта ПЦР-лаборатория. Главные врачи Дубненской городской больницы и медсанчасти находятся в постоянном взаимодействии, чтобы лечебные учреждения дополняли друг друга по спектру предоставляемых услуг.

Поддержку оказывает и Объединенный институт ядерных исследований. Процессы ремонта помещений и оснащения необходимым оборудованием держат на контроле губернатор области Андрей Воробьев и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Вскоре в Дубне должно появиться сосудистое отделение, чтобы пациенты с инфарктами, инсультами могли получать квалифицированную врачебную помощь в своем городе.