Отделения реабилитации откроются в семи больницах Подмосковья до конца года | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber Отделения реабилитации откроются в семи больницах Подмосковья до конца года

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Пациенты смогут проходить реабилитацию в новых отделениях Орехово-Зуевской, Реутовской, Щелковской, Королевской, Люберецкой, Клинской и Дмитровской больниц. Это позволит тысячам пациентам быстрее вернуться к привычной жизни после перенесенной болезни.

В стационарах будут оказывать медицинскую помощь людям, перенесшим инфаркты, инсульты, новую коронавирусную инфекцию, заболевания центральной нервной и костно-мышечной систем. Своевременное начало процедур будет способствовать скорейшему восстановлению пациентов.

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«Мы активно развиваем направление реабилитации в регионе, у нас уже работают 13 отделений и еще семь откроются до конца этого года. Все они будут укомплектованы современным оборудованием и медицинскими специалистами», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Новые отделения будут оказывать услуги бесплатно, по полису ОМС. Направление на реабилитацию выдаст лечащий врач при наличии показаний.

Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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