Отделения «Почты России» в Подмосковье ждет обновление

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил зампредам заняться отделениями «Почты России». Глава региона отметил, что жители часто жалуются на эту проблему и хотят получать услуги в более современных офисах.

«В завершение еще одна тема, на которую я обращаю внимание глав, она очень чувствительная по той причине, что на „Почту России“ в наши отделения Московской области приходят порядка полутора миллионов каждый месяц. И некоторые, к сожалению, отделения почты жителей не радуют», — рассказала Воробьев.

По его словам, нужно предпринять все необходимые меры, чтобы «Почта России» переехала в современные, комфортные для людей условия. Эту процедуру нужно осуществить за счет ресурсов организации и при поддержке местного правительства. Воробьев отметил, то такую проблему озвучили в ряде регионов.

«В частности, у меня состоялся обстоятельный разговор в Богородском округе по этому поводу. Считаю эту тему чувствительной. Как говорят, театр [судят] по вешалке, по гардеробу, так и сегодня мы видим, что наши МФЦ радуют глаз, а „Почта России“ нуждается в поддержке, эту работу мы должны совместно провести», — сообщил глава региона.

Воробьев обрати внимание, что любой торговый центр или муниципальное имущество заинтересованы в потоке. Поэтому не исключено сотрудничество с частными ТЦ.