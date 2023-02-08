Подмосковье 08 февраля 2023, 09:48 Отделения объединения молодежи «Движение первых» откроют в семи школах Серпухова

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Отделения объединения детей и молодежи «Движение первых» на этой неделе откроют в семи школах Серпухова. Торжественные церемонии уже прошли в школе № 9 и в школе № 16.

«Движение первых» призвано объединить активных ребят со всей страны — школьников и студентов. В организацию вступают те, кто принимает участие в общественных мероприятиях, занимается волонтерской деятельностью, проявляет свою жизненную позицию.

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«Те, кто будут первопроходцами, кто сегодня уже войдет в свое школьное отделение российского движения детей и молодежи, — на вас самая большая ответственность. Вы должны будете показать <…> остальным ребятам, какую деятельность вы можете сейчас на базе своей школы развернуть», — сказала председатель комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Екатерина Пантюхина.

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Участие в церемонии запуска движения в первых двух школах Серпухова приняли представители организаций «Орлята России», ЮИД и юнармейцы.

«На этой неделе нам разрешили открыть „Движение первых“ и первичные отделения в семи школах нашего города. Это именно те школы, которые подали заявки. То есть дети с инициативной группой подали заявку на вступление, и региональная комиссия, которая собиралась на прошлой неделе, одобрила это вступление в „Движение первых“», — рассказала муниципальный координатор российского движения детей и молодежи «Движение первых», консультант комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Яна Серова.

Первичные отделения российской организации «Движение первых» на этой неделе также откроются в школах № 6, № 7, № 10, № 12 и в Оболенской школе.

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