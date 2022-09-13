Отделение ЗАГС открыли в парке «Патриот» | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 21:24 Поделиться Telegram

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Viber Отделение ЗАГС открыли в парке «Патриот» Телеканал "360"

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На территории парка «Патриот» в Одинцове открыли площадку для бракосочетаний. Теперь сказать своей половинке заветное «Да» можно прямо у стен Главного храма вооруженных сил.

«Вообще эта идея пришла к нам в феврале, что пора сделать какое-то ноу-хау для наших жителей. И был у нас опрос населения на „Доброделе“, где мы предлагали и жители предлагали площадки, на которых они бы хотели зарегистрировать брак», — рассказала первый заместитель начальника главного управления ЗАГС Московской области Ольга Малахова.

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Первая церемония в новом ЗАГС не обошлась без традиции — молодожены повесили замки на местном «Мостике счастья», после чего возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей». Еще одним бонусом бракосочетания в «Патриоте» стал подъем на звонницу храма — сюда будут пускать всех будущих супругов.

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«Уникальность для наших молодоженов заключается в том, что они могут получить прекрасные портфолио для фотографий под куполом храма и еще одно очень важное событие в их жизни — каждая семья может ударить в колокол, ознаменовав создание новой семьи», — сказал начальник музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России Владислав Педенко.

Заключить брак в музейно-храмовом комплексе могут все желающие — для этого нужно подать заявление через единый портал госуслуг.

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