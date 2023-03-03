Подмосковье 03 марта 2023, 13:02 Отделение врачей общей практики открылось в Коломне после ремонта

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В отделении врачей общей практики поселка Радужный городского округа Коломна завершили ремонт. За день там принимают порядка 70 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В здании заменили инженерные коммуникации, отремонтировали входную группу, провели внутреннюю отделку, закупили мебель и необходимое оборудование.

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«Всего на ремонтные работы отделения врачей общей практики в Радужном было выделено порядка 29 миллионов рублей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что главное при проведении ремонта — это комфорт пациентов и удобство врачей.

Отделение принимает 4,5 тысячи пациентов, из них 850 — дети. Врачи обслуживают жителей поселка и ближайших населенных пунктов.

«Ежедневно отделение смогут посещать до 70 пациентов. Там организован прием двух врачей общей практики, врача-педиатра, работает пункт забора крови, раз в неделю будет приезжать врач-гинеколог», — пояснил главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Он отметил, что в поселок будут направлять узкопрофильных медиков, если будет такая необходимость. А основную помощь пациенты смогут получать в обновленном отделении. Оно находится в поселке Радужный, дом 34. Запись на прием ведется на региональном портале Госуслуги и по телефону 122.

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