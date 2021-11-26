Отделение ударных музыкальных инструментов открылось в школе искусств в Котельниках

В детской школе искусств в Котельниках открылось отделение ударных инструментов. Ребята уже освоили некоторые из них. Также в школе организовали музей редких музыкальных инструментов. Пополнил коллекцию и глава Котельников Сергей Жигалкин — он подарил музею ретроэкспонат.

Источник фото: телеканал «360»

В свои 10 Эдгар Баракаускис виртуозно играет на ксилофоне. Занимается юный музыкант в ДШИ колледжа музыкально-театрального искусства имени Галины Вишневской. Мальчик мечтает стать известным музыкантом. К своей цели идет уверенно.

Источник фото: телеканал «360»

«Вообще, я хочу стать великим музыкантом, чтобы собирать полные залы. Хочется поступить в Большой театр для начала в оркестр», — делится планами Эдгар Баракаускис.

Источник фото: телеканал «360»

У Эдгара и других воспитанников школы день ответственный — они участники большого концерта. Выступают в школе искусств города Котельники. Здесь уже несколько лет реализуется проект «Большое искусство начинается с детства». Юные, но уже опытные музыканты показывают малышам, как могут звучать их инструменты. Нужно только чуть-чуть подучиться.

«Цель этого мероприятия — популяризация класса ударных инструментов. Так как мы в этом году только открыли это направление и мы в этом году уже начали производить набор, а в следующем году мы постараемся это усилить направление и набрать еще дополнительно детей», — сказал директор ДШИ имени В. К. Андреева Павел Исаев.

Азам игры на ударных инструментах в школе сейчас обучаются восемь детей.

Источник фото: телеканал «360»

Также в школе искусств открылся музей редких музыкальных инструментов. Собирали экспозицию всем миром. Здесь можно увидеть африканскую дарбуку или кубинский клаве. Еще один редкий инструмент школе искусств подарил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Им стало ретрофортепиано с историей. Ему более 100 лет. Одним из предыдущих владельцев инструмента был советский композитор Николай Сидельников. Теперь играть на нем будут юные пианисты.

Источник фото: телеканал «360»

В новом году откроется художественное отделение школы искусств. Кроме живописи, дети смогут освоить такие направления, как дизайн и декоративно-прикладное творчество.