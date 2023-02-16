16 февраля 2023, 11:19
Отделение сосудистой хирургии открылось в больнице в Сергиевом Посаде
Стационар Сергиево-Посадской районной больницы пополнился новым отделением сосудистой хирургии. Это позволит расширить перечень проводимых операций на венах и артериях.
«Наш профиль — помощь при заболеваниях всех магистральных артерий. Также выполняем удаление варикозно измененных вен, лазерную коагуляцию вен», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.
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Жители округа смогут получать плановую медицинскую помощь в лечении сосудистых заболеваний у себя в больнице. Благодаря наличию современной ангиографической системы, врачи отделения смогут применять гибридную технику операций с использованием рентген-хирургических методов. Медицинская помощь будет оказываться бесплатно, по полису ОМС.
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