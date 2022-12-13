Подмосковье 13 декабря 2022, 13:58 Отделение сопровождаемого проживания в Егорьевске приняло еще четверых ребят с ОВЗ

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Новые квартиры для сопровождаемого проживания получили четыре инвалида из Подмосковья. Ребята будут учиться жить самостоятельно и при этом работать.

Жилье предоставлено в отделении интерната «Добрый дом «Егорьевский».

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«Здесь ребята — Анастасия, Николай, Елена и Виталий — получат навыки самостоятельной жизни. Они с трепетом и волнением готовились к этому, и мы надеемся, что у них все получится!» — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Перед заселением в социальные квартиры получатели услуг прошли обучение и поработали с психологами. Жилье с удобствами, уютное, находится в шаговой доступности от важных социальных объектов и магазинов.

Под присмотром наставников ребята будут привыкать жить в обществе. Они будут сами ходить в МФЦ и за покупками, научатся планировать собственный бюджет, организовывать быт и досуг.

Проект бюджета Подмосковья на 2023 год содержит статью расходов на выплаты по уходу за инвалидами. На эту меру поддержки планируется выделить 248 миллионов рублей.

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