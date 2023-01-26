Подмосковье 26 января 2023, 09:33 Отделение школы № 22 для детей до 7 лет открыли в онкологическом диспансере в Балашихе

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Первое в Московской области отделение госпитальной школы для детей от четырех до семи лет открылось в онкологическом диспансере в Балашихе. Теперь малыши, находящиеся на длительном лечении, смогут освоить здесь дошкольную программу. Это стало возможным благодаря социально-образовательному проекту «УчимЗнаем».

Филиал школы № 22 работает в Московском областном онкологическом диспансере с 2019 года. Инициатором создания госпитальной школы является руководитель благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова. Суть проекта — создать полноценную образовательную среду для ребят, которые находятся на длительном лечении в детском стационаре.

Ранее получать знания здесь могли только ребята школьного возраста — на сегодняшний день их 54 человека. Теперь образование стало доступно и дошкольникам. В новом отделении будут заниматься 18 детей.

«Пик заболеваемости злокачественными опухолями у детей приходится на дошкольный возраст — от двух до восьми лет. Это самая большая категория наших пациентов. К сожалению, до сегодняшнего дня эти дети не были охвачены образованием <…>. Теперь с ребятами будут заниматься педагоги, которые будут готовить их к обучению в школе. Мы надеемся, что в будущем эти дети спокойно вольются в образовательный процесс», — сказала заведующая детским онкологическим отделением Московского областного онкологического диспансера Евгения Инюшкина.

Обучение планируют проводить по государственным образовательным программам. Образовательный процесс будет зависеть от возраста ребенка, от его самочувствия и этапа терапии. В стенах стационара ребят познакомят с робототехникой и театральным мастерством, а их семьи получат психологическое сопровождение.

«Союз психологии, педагогики и медицины лежит в основе создания проекта „УчимЗнаем“. Дети дошкольного возраста сильно нуждаются во внимании, так как именно в этот период закладываются основы развития ребенка. Мы используем методы бережного оценивания детей и индивидуальный подход. Особо важно найти мотивацию и интерес к обучению», — рассказал заместитель руководителя проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» Иван Долуев.

Социально-образовательный проект «УчимЗнаем» реализуется в России с 2014 года. Всего в рамках проекта в стране открыто уже 60 госпитальных школ.

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