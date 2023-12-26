Подмосковье 26 декабря 2023, 13:31 Отделение школы лыжного спорта Александра Панжинского открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Лыжник Александр Панжинский открыл спортивное отделение в Балашихе. Занятия будут проводить на трассе в Ольгинском лесопарке.

Александр Панжинский — серебряный призер Олимпийских игр 2010 года. Заслуженный мастер спорта провел первое занятие лыжной школы в лесопарке. Он научил участников занятия правильно стоять на лыжах, входить в поворот и держаться на дистанции.

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Трассу начинающие лыжники проходили змейкой. Те, у кого больше опыта в этом виде спорта, прошли с Панжинским полуторакилометровую дистанцию.

«Отрадно, что все больше людей вовлекается в лыжный спорт. Он полезен для здоровья. Вижу, как у детей горят глаза. Надеюсь, они будут регулярно приходить и тренироваться у нас в клубе, а наши тренеры постараются, чтобы все занятия проходили в удовольствие, чтобы у их участников появилась цель, к которой они шли», — сказал Александр Панжинский.

Бесплатные занятия будут проводиться в Ольгинском лесопарке четыре раза в неделю. Мастер спорта по лыжам и биатлону Анастасия Константинова поможет освоить инвентарь. На тренировки могут прийти взрослые и дети. В группе готовы принять от шести до 20 человек.

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