01 марта 2024, 18:19
Отделение Российского союза сельской молодежи открылось в Воскресенске
В центре «Олимпиец» прошло торжественное открытие филиала Российского союза сельской молодежи. Его основной задачей является помощь молодым людям в самореализации на сельских территориях.
Председатель регионального филиала Алена Линовицкая рассказала, что благодаря поддержке президента Российской Федерации реализуются проекты «Творчество на селе», «Спорт на селе», «Лидеры села» и «Карьера на селе».
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Программа «Кадры для села» направлена на то, чтобы молодые люди осознавали свои возможности развития. Это поспособствует прогрессу сельских районов.
Российский союз сельской молодежи — общероссийская общественная организация. Она способствует развитию сельских территорий, модернизации агропромышленного комплекса и улучшению качества жизни на селе.
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Молодежь
Воскресенск
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