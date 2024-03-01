Подмосковье 01 марта 2024, 18:19 Отделение Российского союза сельской молодежи открылось в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В центре «Олимпиец» прошло торжественное открытие филиала Российского союза сельской молодежи. Его основной задачей является помощь молодым людям в самореализации на сельских территориях.

Председатель регионального филиала Алена Линовицкая рассказала, что благодаря поддержке президента Российской Федерации реализуются проекты «Творчество на селе», «Спорт на селе», «Лидеры села» и «Карьера на селе».

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Программа «Кадры для села» направлена на то, чтобы молодые люди осознавали свои возможности развития. Это поспособствует прогрессу сельских районов.

Российский союз сельской молодежи — общероссийская общественная организация. Она способствует развитию сельских территорий, модернизации агропромышленного комплекса и улучшению качества жизни на селе.

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