Подмосковье 20 июня 2023, 11:22 Отделение ревматологии открылось в центральной городской больнице Лобни

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Отделение ревматологии на 15 мест открылось в центральной городской больнице Лобни. В единственное в северной части Московской области специализированное отделение будут направлять пациентов на стационарное лечение после консультации врача.

Новое отделение создали при поддержке главного внештатного специалиста-ревматолога Министерства здравоохранения Московской области Дмитрия Каратеева.

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«Еще несколько лет назад для консультации ревматолога нужно было получить направление в медицинские учреждения Москвы и Московской области. <…> Но с 2022 года начат амбулаторный прием врача-ревматолога в Лобненской городской поликлинике № 1», — рассказала заведующая ревматологическим отделением Елена Вишнякова.

Врачи будут заниматься клинической и инструментальной диагностикой заболеваний суставов и позвоночника, будут оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь при болезнях суставов и системных ревматических заболеваниях.

Лечение аутоиммунных заболеваний будет проводиться современными методами. Например, с использованием генно-инженерной биологической терапии.

«Период пандемии показал значимость сбалансированной и развитой системы здравоохранения в муниципалитете. <…> Мы продолжаем повышать качество медицинских услуг, а также уделяем большое внимание ремонту, строительству и оснащению современным инструментарием объектов здравоохранения», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы округов региона.

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