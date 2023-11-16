16 ноября 2023, 23:27
Отделение реанимации открыли в селе Растуново городского округа Домодедово
Отделение реанимации открыли в больнице села Растуново в городском округе Домодедово. Оно рассчитано на три койки.
В новом отделении всегда дежурят врачи-реаниматологи. До его открытия и. о. заведующей реанимационным отделением Растуновской участковой больницы Анастасия Вельмезова работала в другой больнице — в Самаре.
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«У нас в стационаре находится много пациентов разного терапевтического профиля. И чтобы им оказать помощь и не возить в другие стационары нашей больницы, открыли нашу реанимацию», — заявила Вельмезова.
По ее словам, транспортировка больного всегда сказывается на состоянии больного негативно.
С оборудованием для нового отделения помогла больница в Домодедово. В будущем в нем планируют установить собственное.
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Город Домодедово
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