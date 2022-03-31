Отделение реабилитации с космическими технологиями открыли в Пушкинском округе

В Московской областной больнице имени В. Н. Розанова открыли отделение реабилитации. Оно получило оборудование, разработкой которого занимались в Институте медико-биологических проблем РАН.

К открытию отделения реабилитации в Пушкинском округе шли долго. Его оснастили по последнему слову аэрокосмической техники: установили инверсионную ванну, систему «Корвет», которая заново учит ходить, сенсомоторные подушки для тренировки равновесия и другую технику.

«Открытие этого отделения явилось следующей ступенькой в таком трудном, творческом и административном пути по снижению смертности и инвалидизации пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты, серьезные травмы», — подчеркнул главврач больницы Владимир Мануйлов.

Часть оборудования для физиотерапии и лечебной физкультуры закупили по программе «Здравоохранение Подмосковья». Свой вклад внесла и известная спортсменка Ирина Слуцкая, которая лично приобрела технику. В отделении оборудовали комфортабельные палаты, работают профессиональные врачи, медсестры, инструкторы ЛФК.

«Мы вошли в губернаторскую программу, отремонтировали здание. Оно комфортное. Закупили сюда оборудование по последнему слову техники», — подчеркнул глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Отделение реабилитации рассчитано на 30 койко-мест. Здесь уже начали прием первых пациентов.