Подмосковье 30 августа 2023, 16:43 Отделение реабилитации после инсульта открыли в больнице в Реутове Ксения Казакова

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В Реутовской центральной клинической больнице открыли отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Для них оборудовали современные тренажеры, все упражнения проводят под чутким наблюдением докторов.

«Пациенты проходят физиопроцедуры, занимаются на групповых „тренировках“, проходят индивидуальные занятия с логопедом, психологом. Назначаем сеансы массажа. Для каждого мы разрабатываем индивидуальную программу. На каждом этапе у нас есть цели и задачи реабилитации», — рассказал заведующий отделением реабилитации Натан Давидов.

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Также в сосудистом центре при медучреждении проводят операции на головном мозге при инсульте — тромбоаспирацию и тромбоэкстракцию. Благодаря процедурам восстановление происходит в несколько раз быстрее.

«Отделение рассчитано на 54 пациента. И пустым оно, увы, никогда не бывает. <…> Реабилитация проходит здесь же, никуда не нужно ездить, это очень удобно», — отметила заведующая центром Ольга Мякишева.

В современном мире инсульт является одним из самых популярных диагнозов. Доктора рекомендуют регулярно проходить медосмотры для снижения риска заболевания к минимуму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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