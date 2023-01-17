Подмосковье 17 января 2023, 11:11 Отделение реабилитации открылось в больнице в Королеве

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Отделение реабилитации заработало в больнице в микрорайоне Юбилейном в Королеве. В нем оборудовали 20 коек круглосуточного пребывания для пациентов, перенесших инсульты, ковид, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также получившие травмы опорно-двигательного аппарата.

Первый зампред правительства области Светлана Стригункова рассказала, что реабилитация — это завершающий этап лечения многих заболеваний. За год в Подмосковье открыли 11 таких отделений, в этом году появится еще семь.

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«С 2022 года в подмосковных больницах открылось 11 отделений реабилитации, для которых было закуплено 513 единиц современного медицинского оборудования. В этом году планируем открыть еще семь отделений реабилитации», — сказала она.

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В отделение реабилитации в Королеве поставили 20 единиц современной техники на сумму более 35 миллионов рублей. Это аппарат магнитной нейростимуляции, техника для восстановления моторики и координации движения рук, тренажеры, беговые дорожки и другое.

Главврач больницы Эдуард Шпилянский рассказал, что в планах увеличить число коек в отделении до 40.

«В палатах предусмотрено все для комфортного пребывания. Лечением пациентов занимаются неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие специалисты», — отметил он.

Пациенты смогут пройти реабилитацию бесплатно по полису ОМС. Направление на нее можно получить у лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого по поручению Воробьева создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.

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