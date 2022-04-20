Отделение реабилитации открыли в Одинцовской областной больнице

Отделение рассчитано на 40 коек и предназначено для медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями органов дыхания, пищеварения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации — филиале Одинцовской областной больницы — начало работать новое реабилитационное отделение.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отметила, что реабилитация играет ключевую роль в восстановления пациента после перенесенного заболевания.

«Это третье отделение реабилитации, которое мы открываем с начала года. Новое отделение в Одинцовской больнице оснащено современным физиотерапевтическим и реабилитационным оборудованием, в том числе локоматом — роботизированным тренажером для восстановления функции нижних конечностей, соляной пещерой, физиотерапевтическими комбайнами и прочей медтехникой. Первые пациенты уже начали курс реабилитации в новом отделении», — сообщила Стригункова.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. Направление на реабилитацию выдает лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

«Мне 88 лет. В прошлом году в январе я заболела корононавирусной пневмонией, переносила заболевание очень тяжело, даже лежала в „Патриоте“. До сих пор сохраняется одышка, слабость. Я очень довольна тем, что попала сюда на реабилитацию. Со мной занимаются дыхательной гимнастикой, я получаю физиотерапию и медикаментозное лечение. Здесь работают профессионалы своего дела, я им доверяю свою жизнь и здоровье», — поделилась своим опытом пациентка Анна Гетман.

Ранее в Московской области реабилитационные отделения были открыты в Пушкинской и Талдомской больницах.