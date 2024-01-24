Подмосковье 24 января 2024, 11:50 Отделение реабилитации открыли в Андреевской поликлинике в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Отделение третьего этапа медицинской реабилитации открыли в Андреевской поликлинике в Солнечногорске. За первый месяц работы курс процедур прошли около 50 человек.

В отделении оборудовали кабинет эрготерапевта, где пациенты могут восстановить бытовые навыки после перенесенного инсульта. Для этого организована мини-квартира с кухней и ванной комнатой. Там также работает реабилитолог, два инструктора по лечебной физической культуре, физиотерапевт и два массажиста.

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Зал механотерапии оснащен беговой дорожкой, велотренажером, брусьями для занятий. Работает и кабинет физиотерапии. Кроме того, на базе поликлиники открыт дневной стационар отделения реабилитации на четыре койки. Там пациенты получают дополнительную медикаментозную терапию.

«В основном у нас проходят реабилитацию пациенты после заболеваний нервной системы таких как инсульт, после заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как инфаркт или сердечная недостаточность, а также пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В основном курс лечения длится 10 дней и занимает не менее трех часов в день. Одновременно реабилитацию может проходить около 10 человек», — рассказала заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Записаться на прием к реабилитологу можно через портал госуслуг или по номеру 122.

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