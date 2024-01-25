Подмосковье 25 января 2024, 13:38 Отделение реабилитации для пациентов с инсультами и инфарктами открылось в Андреевской поликлинике Пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Пациенты, перенесшие инфаркты, инсульты и травмы, смогут восстанавливать здоровье в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы. Здесь открылось новое отделение реабилитации.

«Реабилитация — заключительный этап лечения многих заболеваний, от которого напрямую зависит полное восстановление пациента. Мы активно развиваем в Подмосковье это направление. Сейчас у нас открыто 13 амбулаторных отделений реабилитации для взрослых, в том числе семь — с дневными стационарами», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Андреевской поликлинике реабилитацией пациентов занимаются неврологи, кардиологи, врачи-реабилитологи и другие специалисты. Здесь оборудовали даже мини-квартиру с кухней и ванной, где пациенты будут восстанавливать бытовые навыки. Есть спортивные тренажеры и брусья. Дневной стационар отделения реабилитации, где пациенты получают дополнительную медикаментозную терапию, рассчитан на четыре койки.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

«В основном у нас проходят реабилитацию после заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, таких как инсульт, инфаркт или сердечная недостаточность, а также пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Одновременно реабилитацию могут проходить около 10 человек», — рассказала заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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