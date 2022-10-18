Отделение реабилитации детей открылось в поликлинике № 5 Химок | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 20:20 Отделение реабилитации детей открылось в поликлинике № 5 Химок

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В Химках открылся центр реабилитации для детей. Пациенты с неврологическими, посттравматическими и соматическими нарушениями смогут учиться, гулять со сверстниками и развивать себя творчески, так же, как и здоровые ребята.

Реабилитационное отделение оснастили на базе новой детской поликлиники № 5, которую открыли в районе Сходня в прошлом году. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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«Каждый день лечение в отделении могут проходить больше двадцати детей — после тяжелых форм коронавируса, при неврологических заболеваниях, при различных травмах опорно-двигательного аппарата. Для каждого маленького пациента техника реабилитации будет подбираться индивидуально», — отметил Дмитрий Волошин.

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Благодаря современному оборудованию восстанавливать утраченные функции станет намного быстрее и проще.

«Различные реабилитационные направления, есть все специалисты. Мы получили лицензию. И сегодня распахнули двери для того, чтобы принимать детей нашего городского округа и ближайших округов для реабилитации», — подчеркнул главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Каждый день в стационаре на базе детской поликлиники № 5 может проходить лечение 21 ребенок. Для этого есть семь коек. В соседних кабинетах проводят механотерапию. Это нужно тем, у кого с рождения или из-за травмы нарушены двигательные функции. На беговой дорожке с биологической обратной связью восстанавливают походку, на стабилоплатформе — равновесие. Дети проходят компьютерную игру, только вместе джойстика нужно использовать тело. Ребята осваивают Марс или собирают грибы в волшебном лесу. Сюжет игры пациенты могут выбрать сами.

Чтобы восстановить мышечную активность и подвижность суставов, дети проходят лечебную физкультуру. Для этого в поликлинике два зала оборудованы спортинвентарем. Для малышей здесь поставили сухой бассейн. В отделении реабилитации также есть кабинеты массажа, физиотерапии и галокамера — она же соляная пещера.

Программа восстановления разрабатывается для каждого пациента индивидуально.