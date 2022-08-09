Отделение пульмонологии появится в городской больнице Лосино-Петровского

Филиал Щелковской городской больницы в Лосино-Петровском проходит второй этап капитального ремонта. В комплексе стационара ремонтируют первый и второй этажи, где располагаются хирургическое и терапевтическое отделения.

«Ранее здесь были заменены фасад и кровля, отремонтирована реанимация и третий этаж. После окончания работ, помимо действующих профилей, здесь планируется открыть пульмонологическое отделение. На проведение капитального ремонта в стационарном корпусе Лосино-Петровской больницы было направлено порядка 300 миллионов рублей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Приемное отделение планируется оснастить новым цифровым рентгенаппаратом на два рабочих места. Лосино-Петровский филиал продолжает оказывать неотложную и экстренную помощь пациентам, несмотря на ремонт.

В соседнем корпусе взрослой поликлиники организован круглосуточный кабинет неотложной помощи по профилям терапия, хирургия, также в круглосуточном режиме функционирует кабинет рентгенографии.