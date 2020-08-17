Отделение пульмонологии открылось в подмосковной больнице имени Розанова. Кислород подвели к каждой кровати

В Московской областной больнице имени профессора Розанова открылось новое отделение пульмонологии. Там появился ингаляторий, а кислород провели к каждой кровати.

Необходимость в новом отделении возникла после пандемии COVID-19. Специализированное отделение будет оказывать помощь пациентам с различными формами бронхолегочной патологии. Оно открылось в конце июля. Его возглавила врач высшей квалификационной категории Наталья Епанчина.

В отделении будут лечить пациентов с бронхитами, хроническими неспецифическими заболеваниями легких, острыми инфекциями дыхательных путей, легочно-сердечной недостаточностью, потому что многие формы этих заболеваний требуют стационарного лечения. Свыше 80% пациентов поступают в отделение в экстренном порядке.

В отделении в круглосуточном режиме доступны современные рентгенологические и лабораторные методы диагностики. Это позволит ставить диагнозы в кратчайшие сроки.

Новое отделение пульмонологии будет предоставлять комплексный, индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи уделяют большое внимание не только основному заболеванию, но и сопутствующим (ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония). При назначении лечения учитывают все заболевания пациента.

Отделение оснастили кислородными установками (кислород подведен к каждой кровати). Это позволит обеспечивать качественную и эффективную помощь пациентам с явлениями острой и хронической дыхательной недостаточности.

На этаже есть ингаляторий. Скоро там установят ингалятор для дыхания подогретой гелиево-кислородной газовой смесью и лекарственными препаратами «Ингалит В2-01», который более чем успешно зарекомендовал себя в период пандемии для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями.

Применяемая небулайзерная терапия с использованием бронхолитиков, ингаляционных глюкортикостероидов, муколитиков ускоряет выздоровление пациентов.