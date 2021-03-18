Отделение «Почты России» открылось после ремонта в Луховицах

В поселке Красная Пойма городского округа Луховицы после ремонта открылось отделение почты. Поручение привести в порядок офисы связи дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: «Луховицкие вести»

Первого клиента отделения почты в Красной Пойме сегодня встречали с подарками. Три недели офис был закрыт — проводился ремонт.

Источник фото: телеканал «360»

Средства на обновление были выделены из муниципального бюджета. Изменения жители оценили.

«Старая почта в связи с тем, что ей лет много было — ветхие стены, то есть такое было мрачное помещение. Сейчас очень приятно находиться здесь, очень оно светлое, все очень хорошо», — поделилась жительница Красной Поймы Алла Сорокова.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение главам муниципальных образований привести в порядок все почтовые отделения. В офисе в Красной Пойме были заменены окна, двери, световое оборудование, покрашены стены, уложен линолеум. «Почта России» приобрела для отделения новую мебель.

«У нас бюджет небогатый, тем не менее мы понимаем, что "Почта России" является притяжением наших жителей, и решение губернатора очень своевременно и правильно», — отметил глава г. о. Луховицы Владимир Барсуков.

Источник фото: «Луховицкие вести»

До 1 августа в городском округе Луховицы в порядок приведут 11 почтовых отделений. На эти работы из муниципального бюджета выделено более пяти миллионов рублей.