Подмосковье 01 июня 2023, 00:29 Отделение ортодонтии расширили в стоматологической поликлинике Подмосковья Пресс-служба Минздрава МО

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В ортодонтическом отделении Московской областной стоматологической поликлиники завершился капитальный ремонт. Благодаря этому его удалось расширить и принимать в два раза больше пациентов, сообщили в минздраве региона.

«Теперь здесь могут принять в два раза больше пациентов с нарушениями прикуса и другими патологиями зубочелюстной системы. На проведение ремонта было направлено порядка 24 миллиона рублей», — сообщила главврач медучреждения Марина Сойхер.

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Поликлинику привели к единой цветовой гамме, установили навигацию, новое стоматологическое оборудование, мебедь.

Попасть на прием к ортодонту можно через в смотровой кабинет областной стоматполиклиники. Она находится на улице Щепкина, 61/2 к.1 в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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