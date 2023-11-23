23 ноября 2023, 15:13
Отделение неврологии открылось после реконструкции в деревне Ларюшино под Одинцовом
Отделение неврологии реконструировали в реабилитационном центре в деревне Ларюшино. Работы начали в июне 2021 года. Площадь здания увеличилась почти вдвое.
В обновленном отделении неврологии появился мансардный этаж. Благодаря этому проектному решению количество спальных мест увеличилось на семь штук — теперь там 19 коек. Корпус оснастили процедурными кабинетами и физкультурно-спортивным залом.
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Одинцово
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