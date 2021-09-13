Отделение неонатальной хирургии появилась в Щелковском перинатальном центре

Помощь самыми маленьким детям с различными врожденными пороками оказывают в Щелковском перинатальном центре. Там в ноябре прошлого года появилось отделение неонатальной хирургии. Об этом в интервью «360» рассказал главврач центра Андрей Пастарнак.

По его словам, медики перинатального центра давно вынашивали идею создать такое отделение. Открыть его раньше не удавалось, потому что очень трудно найти специалистов — детских хирургов. Это очень редкая профессия.

«Помощь мы хирургическую в течение трех лет оказывали, но отделения не было. К счастью, нам удалось открыть отделение детской хирургии на шесть коек, где у нас есть возможность оказывать хирургическую помощь новорожденным. Мы оперируем детей с врожденным пороками развития, диагностированными во время беременности», — заявил Пастарнак.

Он отметил, что теперь нет необходимости новорожденного после постановки диагноза переводить в другое учреждение. Диагноз, как правило, ставится еще во время беременности. После этого Щелковский перинатальный центр ведет женщину весь период вынашивания ребенка, там же она его рожает, а потом в центре новорожденного оказывается хирургическая помощь.

«Выхаживаем до выписки. Конечно, улучшает и прогноз, и ускоряет выздоровление и реабилитацию наших маленьких деток», — резюмировал главный врач перинатального центра.

Также он рассказал, что в медучреждении действует правило «золотого часа». Ребенка сразу после рождения оставляют на час с мамой. Он должен начать с ней контактировать, взять грудь. Только после этого медики выполняются все необходимые процедуры: взвешивание, измерение.