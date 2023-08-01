01 августа 2023, 16:27
Отделение музыкальной школы откроют в поселке Зеленом в Богородском округе 1 сентября
Новую жизнь получил заброшенный Дом культуры в Богородском округе. Здание в поселке Зеленом реконструируют, и уже в сентябре там начнет работу отделение музыкальной школы.
Девять учеников из поселка Зеленого и деревни Щемилово смогут посещать новое отделение Купавинской детской школы искусств в отреставрированном Доме культуры. Отделение по классу фортепиано примет учеников 1 сентября.
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«Это значительно облегчит жизнь детям, <…> и лишний день в неделю они не будут ездить общественным транспортом в город Старая Купавна», — сказала директор Купавинской детской школы искусств Ирина Хохлова.
Помещения Дома культуры отремонтировали. В классах поставили парты и музыкальные инструменты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что каждый год в регионе обновляют от 62 до 65 детских учебных заведений.
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