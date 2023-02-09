09 февраля 2023, 16:04
Отделение молодежной организации «Движение первых» открылось в Серпухове
В школах № 9 и 16 в Серпухове торжественно открыли первичное отделение организации для детей и молодежи «Движение первых». Их запуск планируется на базе семи учебных заведений округа.
«У вас есть уникальная возможность стать участниками самого крутого сообщества детей и молодежи в стране», — обратился к учащимся с экрана председатель правления РДДМ «Движения Первых» Григорий Гуров.
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В рамках проекта школьники будут создавать команды, придумывать и реализовывать свои задумки. У членов движения появится дополнительная возможность путешествовать и знакомиться с интересными людьми.
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На открытии школьникам рассказали о миссии и основных ценностях движения.
«Пусть каждый из вас найдет свою нишу и будет заниматься тем, что ему интересно», — обратилась к учащимся глава комитета по образованию администрации Серпухова Екатерина Пантюхина.
Отметим, «Движение первых» основали в декабре прошлого года при поддержке президента России Владимира Путина.
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Дети
Серпухов
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