Подмосковье 01 февраля 2023, 08:24 Отделение молодежной организации «Движение первых» открылось в Химках

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Отделение молодежной организации «Движение первых» открыли на базе волонтерского центра на улице 9 Мая в Химках. Главное направление работы — помощь школьникам в профориентации и поддержка их проектов.

Отделения «Движения первых» открываются сейчас по всей России на базе волонтерских и молодежных центров, а также в школах, что особенно актуально для старшеклассников.

«Очень надеемся, что через привлечение к волонтерству, через помощь людям, через бескорыстное участие в судьбах людей молодые люди смогут обрести, в общем, те самые смыслы, которых многим, наверное, сейчас не хватает», — отметил советник министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков.

Занятость в таких центрах дает ребятам возможность попробовать себя в разных начинаниях, протестировать профессии до поступления в университет по конкретной специальности, создать свой уникальный проект и получить поддержку.

«Мы все идем одним курсом, чтобы наша молодежь с детства начинала профориентироваться и приобретала тот или иной опыт, который в последующем им пригодится в профессии <…> для выбора своего дальнейшего пути жизни», — сказал депутат совета депутатов городского округа Химки Артур Каримов.

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