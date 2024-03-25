Подмосковье 25 марта 2024, 15:13 Отделение медицинской реабилитации открыли в Дубне Администрация г.о. Дубна

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«Камчатка», «Алтай», «Кавказское долголетие» — палаты с такими целительными названиями обустроили в новом отделении реабилитации Медико-санитарной части № 9 ФМБА России. Основное направление — травматология и ортопедия.

Местные врачи способны помочь пациентам восстановиться после серьезных травм и ранений, а также при нарушениях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. Участник СВО Виталий Бутаков находится здесь всего лишь несколько дней, но уже успел оценить условия.

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«Процедур много, только успевай ездить, отношение везде хорошее, не только от персонала, но и от пациентов, чувствуются позитивные эмоции от всех», — поделился Виталий Бутаков.

Отделение рассчитано на 26 человек. Здесь используются инновационные отечественные методы и технологии для реабилитации пациентов, включая методы обратной биологической связи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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